ليو مولدوفي إلى روبية باكستانية

تحويل MDL إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

1000 mdl
16251.00 pkr

1.00000 MDL = 16.25100 PKR

متوسط سعر صرف السوق عند 20:21 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

MDL إلى PKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MDL → 0 PKR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.0658588.59351.437461.662010.964118.3625
1GBP1.153211.22915102.1671.657691.916651.111821.1758
1USD0.938250.81357183.121.348651.559330.9045517.228
1INR0.01128750.00978790.012030810.01622530.018760.01088250.207267

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو مولدوفي إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MDL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MDL الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Moldovan leu

MDL إلى USD

MDL إلى GBP

MDL إلى ZAR

MDL إلى CAD

MDL إلى AUD

MDL إلى INR

MDL إلى NZD

MDL إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل مولدوفى Leu / Pakistani Rupee
1 MDL16.25100 PKR
5 MDL81.25500 PKR
10 MDL162.51000 PKR
20 MDL325.02000 PKR
50 MDL812.55000 PKR
100 MDL1625.10000 PKR
250 MDL4062.75000 PKR
500 MDL8125.50000 PKR
1000 MDL16251.00000 PKR
2000 MDL32502.00000 PKR
5000 MDL81255.00000 PKR
10000 MDL162510.00000 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / مولدوفى Leu
1 PKR0.06153 MDL
5 PKR0.30767 MDL
10 PKR0.61535 MDL
20 PKR1.23069 MDL
50 PKR3.07673 MDL
100 PKR6.15345 MDL
250 PKR15.38363 MDL
500 PKR30.76725 MDL
1000 PKR61.53450 MDL
2000 PKR123.06900 MDL
5000 PKR307.67250 MDL
10000 PKR615.34500 MDL