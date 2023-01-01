ليو مولدوفي إلى كولون كوستاريكي

تحويل MDL إلى CRC بسعر الصرف الحقيقي

1000 mdl
29768.10 crc

1.00000 MDL = 29.76810 CRC

متوسط سعر صرف السوق عند 20:18 UTC
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MDL إلى CRC مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MDL → 0 CRC
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065888.58931.43761.661680.9639518.3648
1GBP1.1532711.2292102.1711.658011.916431.1116921.1803
1USD0.938250.813537183.121.348851.559090.9044517.231
1INR0.0112880.00978750.012030810.01622770.01875710.01088130.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو مولدوفي إلى كولون كوستاريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MDL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CRC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MDL الحالي إلى CRC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Moldovan leu

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل مولدوفى Leu / كوستاريكا كولوين
1 MDL29.76810 CRC
5 MDL148.84050 CRC
10 MDL297.68100 CRC
20 MDL595.36200 CRC
50 MDL1488.40500 CRC
100 MDL2976.81000 CRC
250 MDL7442.02500 CRC
500 MDL14884.05000 CRC
1000 MDL29768.10000 CRC
2000 MDL59536.20000 CRC
5000 MDL148840.50000 CRC
10000 MDL297681.00000 CRC
معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / مولدوفى Leu
1 CRC0.03359 MDL
5 CRC0.16796 MDL
10 CRC0.33593 MDL
20 CRC0.67186 MDL
50 CRC1.67965 MDL
100 CRC3.35930 MDL
250 CRC8.39825 MDL
500 CRC16.79650 MDL
1000 CRC33.59300 MDL
2000 CRC67.18600 MDL
5000 CRC167.96500 MDL
10000 CRC335.93000 MDL