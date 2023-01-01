دولار ليبيري إلى ين ياباني

تحويل LRD إلى JPY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lrd
٧٧٢ jpy

1.00000 LRD = 0.77238 JPY

متوسط سعر صرف السوق عند 19:37 UTC
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LRD إلى JPY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LRD → 0 JPY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.066288.62251.437021.661140.963818.3325
1GBP1.1530711.22945102.1921.657051.915481.1113321.1394
1USD0.93790.813372183.121.34781.5580.9039517.1942
1INR0.01128380.009785510.012030810.01621510.01874390.01087520.20686

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ليبيري إلى ين ياباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LRD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JPY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LRD الحالي إلى JPY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ليبري / ين ياباني
1 LRD0.77238 JPY
5 LRD3.86191 JPY
10 LRD7.72382 JPY
20 LRD15.44764 JPY
50 LRD38.61910 JPY
100 LRD77.23820 JPY
250 LRD193.09550 JPY
500 LRD386.19100 JPY
1000 LRD772.38200 JPY
2000 LRD1544.76400 JPY
5000 LRD3861.91000 JPY
10000 LRD7723.82000 JPY
معدلات التحويل ين ياباني / دولار ليبري
100 JPY129.47000 LRD
1000 JPY1294.70000 LRD
1500 JPY1942.05000 LRD
2000 JPY2589.40000 LRD
3000 JPY3884.10000 LRD
5000 JPY6473.50000 LRD
5400 JPY6991.38000 LRD
10000 JPY12947.00000 LRD
15000 JPY19420.50000 LRD
20000 JPY25894.00000 LRD
25000 JPY32367.50000 LRD
30000 JPY38841.00000 LRD