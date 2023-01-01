دولار ليبيري إلى دولار فيجي

تحويل LRD إلى FJD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lrd
١١٫٨٧ fjd

1.00000 LRD = 0.01187 FJD

متوسط سعر صرف السوق عند 19:35 UTC
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LRD إلى FJD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LRD → 0 FJD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066388.63091.437161.661550.963818.3366
1GBP1.15311.2295102.1961.657121.915861.1112621.1431
1USD0.93780.813339183.121.34781.558240.9038517.1965
1INR0.01128280.009785110.012030810.01621510.01874690.0108740.206888

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل دولار ليبيري إلى دولار فيجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LRD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FJD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LRD الحالي إلى FJD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ليبري / دولار فيجي
1 LRD0.01187 FJD
5 LRD0.05935 FJD
10 LRD0.11871 FJD
20 LRD0.23742 FJD
50 LRD0.59354 FJD
100 LRD1.18708 FJD
250 LRD2.96770 FJD
500 LRD5.93540 FJD
1000 LRD11.87080 FJD
2000 LRD23.74160 FJD
5000 LRD59.35400 FJD
10000 LRD118.70800 FJD
معدلات التحويل دولار فيجي / دولار ليبري
1 FJD84.24060 LRD
5 FJD421.20300 LRD
10 FJD842.40600 LRD
20 FJD1684.81200 LRD
50 FJD4212.03000 LRD
100 FJD8424.06000 LRD
250 FJD21060.15000 LRD
500 FJD42120.30000 LRD
1000 FJD84240.60000 LRD
2000 FJD168481.20000 LRD
5000 FJD421203.00000 LRD
10000 FJD842406.00000 LRD