دولار ليبيري إلى درهم إماراتي

تحويل LRD إلى AED بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lrd
١٩٫٢٣ aed

1.00000 LRD = 0.01923 AED

متوسط سعر صرف السوق عند 19:30 UTC
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LRD إلى AED مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LRD → 0 AED
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066588.64751.437271.661210.963718.3246
1GBP1.1528711.2296102.2041.657071.915261.1110221.127
1USD0.937650.813273183.121.347651.557630.9035517.182
1INR0.01128060.009784320.012030810.01621330.01873960.01087040.206713

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ليبيري إلى درهم إماراتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LRD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AED في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LRD الحالي إلى AED وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ليبري / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 LRD0.01923 AED
5 LRD0.09615 AED
10 LRD0.19230 AED
20 LRD0.38460 AED
50 LRD0.96149 AED
100 LRD1.92298 AED
250 LRD4.80745 AED
500 LRD9.61490 AED
1000 LRD19.22980 AED
2000 LRD38.45960 AED
5000 LRD96.14900 AED
10000 LRD192.29800 AED
معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / دولار ليبري
1 AED52.00250 LRD
5 AED260.01250 LRD
10 AED520.02500 LRD
20 AED1040.05000 LRD
50 AED2600.12500 LRD
100 AED5200.25000 LRD
250 AED13000.62500 LRD
500 AED26001.25000 LRD
1000 AED52002.50000 LRD
2000 AED104005.00000 LRD
5000 AED260012.50000 LRD
10000 AED520025.00000 LRD