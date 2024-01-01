Liberya dolarından Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine

Reel döviz kuru ile LRD → AED çevirin

1.000 lrd
19,29 aed

1.00000 LRD = 0.01929 AED

10:53 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDCADZAREURGBPSGDINRNZD
1 USD11.3538519.01480.93170.7965911.3475583.04251.64136
1 CAD0.738634114.0450.688190.5883890.99534761.3381.21237
1 ZAR0.05259060.071199810.0489990.04189320.07086854.367260.0863203
1 EUR1.07331.4530920.408610.8550051.4463389.12951.76167

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Liberya dolarından Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Liberya doları için en iyi döviz çiftleri

LRD → USD

LRD → CAD

LRD → ZAR

LRD → EUR

LRD → GBP

LRD → SGD

LRD → INR

LRD → NZD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Liberya Doları / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
1 LRD0.01929 AED
5 LRD0.09643 AED
10 LRD0.19286 AED
20 LRD0.38572 AED
50 LRD0.96430 AED
100 LRD1.92859 AED
250 LRD4.82148 AED
500 LRD9.64295 AED
1000 LRD19.28590 AED
2000 LRD38.57180 AED
5000 LRD96.42950 AED
10000 LRD192.85900 AED
Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Liberya Doları
1 AED51.85140 LRD
5 AED259.25700 LRD
10 AED518.51400 LRD
20 AED1037.02800 LRD
50 AED2592.57000 LRD
100 AED5185.14000 LRD
250 AED12962.85000 LRD
500 AED25925.70000 LRD
1000 AED51851.40000 LRD
2000 AED103702.80000 LRD
5000 AED259257.00000 LRD
10000 AED518514.00000 LRD