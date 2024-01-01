5.000 Liberya dolarından Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine

Reel döviz kuru ile LRD → AED çevirin

5.000 lrd
93,99 aed

1,000L$ LRD = 0,01880د.إ AED

08:21 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LRD → AEDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01890,0190
Düşük0,01880,0188
Ortalama0,01880,0189
Değişim-0.52%-1.08%
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1 LRD → AED istatistikleri

LRD → AED kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0189, en düşük 0,0188 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0188 oldu. LRD → AED kurundaki değişiklik -0.52 değerindeydi.

LRD → AED kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0190, en düşük 0,0188 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0189 oldu. LRD → AED kurundaki değişiklik -1.08 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADZAREURGBPSGDINRNZD
1 USD11,38318,2630,9270,7821,33883,7381,683
1 CAD0,723113,2010,670,5660,96760,5281,216
1 ZAR0,0550,07610,0510,0430,0734,5850,092
1 EUR1,0791,49219,69810,8441,44390,3151,815

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Liberya dolarından Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Liberya doları için en iyi döviz çiftleri

LRD → USD

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LRD → SGD

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LRD → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Liberya Doları / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
1 LRD0,01880 AED
5 LRD0,09399 AED
10 LRD0,18798 AED
20 LRD0,37597 AED
50 LRD0,93992 AED
100 LRD1,87984 AED
250 LRD4,69960 AED
500 LRD9,39920 AED
1000 LRD18,79840 AED
2000 LRD37,59680 AED
5000 LRD93,99200 AED
10000 LRD187,98400 AED
Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Liberya Doları
1 AED53,19610 LRD
5 AED265,98050 LRD
10 AED531,96100 LRD
20 AED1.063,92200 LRD
50 AED2.659,80500 LRD
100 AED5.319,61000 LRD
250 AED13.299,02500 LRD
500 AED26.598,05000 LRD
1000 AED53.196,10000 LRD
2000 AED106.392,20000 LRD
5000 AED265.980,50000 LRD
10000 AED531.961,00000 LRD