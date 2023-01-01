كيب لاوي إلى فرنك وسط إفريقي

تحويل LAK إلى XAF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lak
٣١ xaf

1.00000 LAK = 0.03124 XAF

متوسط سعر صرف السوق عند 18:59 UTC
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LAK إلى XAF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LAK → 0 XAF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066288.62251.436281.661140.963718.3167
1GBP1.1527411.22895102.151.655521.91471.1108921.1126
1USD0.93790.813703183.121.34711.5580.903917.1794
1INR0.01128380.009789490.012030810.01620670.01874390.01087460.206682

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيب لاوي إلى فرنك وسط إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LAK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XAF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LAK الحالي إلى XAF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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