دولار جزر كايمان إلى كرونة آيسلندية

تحويل KYD إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

1000 kyd
164096 isk

1.00000 KYD = 164.09600 ISK

متوسط سعر صرف السوق عند 18:21 UTC
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KYD إلى ISK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KYD → 0 ISK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.0668588.67661.436831.660470.963818.3073
1GBP1.1528711.2299102.2291.656431.914241.1111421.1052
1USD0.937350.813074183.121.34681.556420.903417.1601
1INR0.01127690.009781930.012030810.01620310.0187250.01086860.20645

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جزر كايمان إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KYD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KYD الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جزر كايمان / Icelandic Króna
1 KYD164.09600 ISK
5 KYD820.48000 ISK
10 KYD1640.96000 ISK
20 KYD3281.92000 ISK
50 KYD8204.80000 ISK
100 KYD16409.60000 ISK
250 KYD41024.00000 ISK
500 KYD82048.00000 ISK
1000 KYD164096.00000 ISK
2000 KYD328192.00000 ISK
5000 KYD820480.00000 ISK
10000 KYD1640960.00000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / دولار جزر كايمان
1 ISK0.00609 KYD
5 ISK0.03047 KYD
10 ISK0.06094 KYD
20 ISK0.12188 KYD
50 ISK0.30470 KYD
100 ISK0.60940 KYD
250 ISK1.52349 KYD
500 ISK3.04699 KYD
1000 ISK6.09398 KYD
2000 ISK12.18796 KYD
5000 ISK30.46990 KYD
10000 ISK60.93980 KYD