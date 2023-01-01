دينار كويتي إلى كيب لاوي

تحويل KWD إلى LAK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kwd
٦٤٬٦٢٣٬٢٠٠ lak

1.00000 KWD = 64623.20000 LAK

متوسط سعر صرف السوق عند 18:6 UTC
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KWD إلى LAK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KWD → 0 LAK
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.066688.67131.436551.659820.963618.3032
1GBP1.1532711.2301102.2641.656761.914251.1112921.1089
1USD0.937550.812942183.13451.346851.556180.903417.1603
1INR0.01127760.009778640.012028710.01620090.01871880.01086670.206416

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى كيب لاوي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LAK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى LAK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / كيب لاوسي
1 KWD64623.20000 LAK
5 KWD323116.00000 LAK
10 KWD646232.00000 LAK
20 KWD1292464.00000 LAK
50 KWD3231160.00000 LAK
100 KWD6462320.00000 LAK
250 KWD16155800.00000 LAK
500 KWD32311600.00000 LAK
1000 KWD64623200.00000 LAK
2000 KWD129246400.00000 LAK
5000 KWD323116000.00000 LAK
10000 KWD646232000.00000 LAK
معدلات التحويل كيب لاوسي / Kuwaiti Dinar
1 LAK0.00002 KWD
5 LAK0.00008 KWD
10 LAK0.00015 KWD
20 LAK0.00031 KWD
50 LAK0.00077 KWD
100 LAK0.00155 KWD
250 LAK0.00387 KWD
500 LAK0.00774 KWD
1000 LAK0.01547 KWD
2000 LAK0.03095 KWD
5000 LAK0.07737 KWD
10000 LAK0.15474 KWD