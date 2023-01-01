دينار كويتي إلى مانات أذربيجاني

تحويل KWD إلى AZN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kwd
٥٬٥٠٤٫٢٩ azn

1.00000 KWD = 5.50429 AZN

متوسط سعر صرف السوق عند 17:59 UTC
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KWD إلى AZN مخطط التحويل

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.066488.65461.436171.659250.963618.2922
1GBP1.1531411.2298102.2391.656231.913491.1111621.095
1USD0.937750.81314183.13451.346751.555940.903517.1532
1INR0.01127970.009781020.012028710.01619970.01871590.01086790.206331

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى مانات أذربيجاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى AZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / مانات أذربيجان
1 KWD5.50429 AZN
5 KWD27.52145 AZN
10 KWD55.04290 AZN
20 KWD110.08580 AZN
50 KWD275.21450 AZN
100 KWD550.42900 AZN
250 KWD1376.07250 AZN
500 KWD2752.14500 AZN
1000 KWD5504.29000 AZN
2000 KWD11008.58000 AZN
5000 KWD27521.45000 AZN
10000 KWD55042.90000 AZN
معدلات التحويل مانات أذربيجان / Kuwaiti Dinar
1 AZN0.18168 KWD
5 AZN0.90838 KWD
10 AZN1.81676 KWD
20 AZN3.63352 KWD
50 AZN9.08380 KWD
100 AZN18.16760 KWD
250 AZN45.41900 KWD
500 AZN90.83800 KWD
1000 AZN181.67600 KWD
2000 AZN363.35200 KWD
5000 AZN908.38000 KWD
10000 AZN1816.76000 KWD