دينار كويتي إلى درام أرميني

تحويل KWD إلى AMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kwd
١٬٢٥٠٬٩٣٠ amd

1.00000 KWD = 1250.93000 AMD

متوسط سعر صرف السوق عند 17:59 UTC
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KWD إلى AMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KWD → 0 AMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.066488.65461.436171.659250.963618.2922
1GBP1.1531411.2298102.2391.656231.913491.1111621.095
1USD0.937750.81314183.13451.346751.555940.903517.1532
1INR0.01127970.009781020.012028710.01619970.01871590.01086790.206331

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى درام أرميني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى AMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / درام أرمينية
1 KWD1250.93000 AMD
5 KWD6254.65000 AMD
10 KWD12509.30000 AMD
20 KWD25018.60000 AMD
50 KWD62546.50000 AMD
100 KWD125093.00000 AMD
250 KWD312732.50000 AMD
500 KWD625465.00000 AMD
1000 KWD1250930.00000 AMD
2000 KWD2501860.00000 AMD
5000 KWD6254650.00000 AMD
10000 KWD12509300.00000 AMD
معدلات التحويل درام أرمينية / Kuwaiti Dinar
1 AMD0.00080 KWD
5 AMD0.00400 KWD
10 AMD0.00799 KWD
20 AMD0.01599 KWD
50 AMD0.03997 KWD
100 AMD0.07994 KWD
250 AMD0.19985 KWD
500 AMD0.39970 KWD
1000 AMD0.79940 KWD
2000 AMD1.59881 KWD
5000 AMD3.99701 KWD
10000 AMD7.99403 KWD