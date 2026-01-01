دينار كويتي إلى درام أرميني
حوّل KWD إلى AMD بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.
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أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال
وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
المخطط من KWD إلى AMD،
يستخدم مخططنا التفاعلي من KWD إلى AMD متوسط سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.
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أسعار الصرف من KWD إلى AMD اليوم
|KWD
|AMD
|1 KWD
|1,188.24 AMD
|5 KWD
|5,941.20 AMD
|10 KWD
|11,882.40 AMD
|20 KWD
|23,764.80 AMD
|50 KWD
|59,412 AMD
|100 KWD
|118,824 AMD
|250 KWD
|297,060 AMD
|500 KWD
|594,120 AMD
|1000 KWD
|1,188,240 AMD
|2000 KWD
|2,376,480 AMD
|5000 KWD
|5,941,200 AMD
|10000 KWD
|11,882,400 AMD
|AMD
|KWD
|1 AMD
|0.001 KWD
|5 AMD
|0.004 KWD
|10 AMD
|0.008 KWD
|20 AMD
|0.017 KWD
|50 AMD
|0.042 KWD
|100 AMD
|0.084 KWD
|250 AMD
|0.210 KWD
|500 AMD
|0.421 KWD
|1000 AMD
|0.842 KWD
|2000 AMD
|1.683 KWD
|5000 AMD
|4.208 KWD
|10000 AMD
|8.416 KWD