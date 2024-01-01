Kuveyt dinarından Ermeni dramına

Reel döviz kuru ile KWD → AMD çevirin

1.000 kwd
1.307.800 amd

1.00000 KWD = 1307.80000 AMD

09:24 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8552451.073189.10271.453031.652320.94760518.3155
1 GBP1.1692611.25475104.1861.698991.932021.1079921.4158
1 USD0.93190.796972183.0331.354051.539760.8830517.0678
1 INR0.0112230.009598250.012043410.01630740.0185440.01063490.205554

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Kuveyt dinarından Ermeni dramına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → AMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Ermeni Dramı
1 KWD1307.80000 AMD
5 KWD6539.00000 AMD
10 KWD13078.00000 AMD
20 KWD26156.00000 AMD
50 KWD65390.00000 AMD
100 KWD130780.00000 AMD
250 KWD326950.00000 AMD
500 KWD653900.00000 AMD
1000 KWD1307800.00000 AMD
2000 KWD2615600.00000 AMD
5000 KWD6539000.00000 AMD
10000 KWD13078000.00000 AMD
Çevrim kurları Ermeni Dramı / Kuveyt Dinarı
1 AMD0.00076 KWD
5 AMD0.00382 KWD
10 AMD0.00765 KWD
20 AMD0.01529 KWD
50 AMD0.03823 KWD
100 AMD0.07646 KWD
250 AMD0.19116 KWD
500 AMD0.38232 KWD
1000 AMD0.76464 KWD
2000 AMD1.52928 KWD
5000 AMD3.82321 KWD
10000 AMD7.64641 KWD