سوم قيرغيزستاني إلى بات تايلاندي

تحويل KGS إلى THB بسعر الصرف الحقيقي

1000 kgs
407.05 thb

1.00000 KGS = 0.40704 THB

متوسط سعر صرف السوق عند 17:8 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

KGS إلى THB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KGS → 0 THB
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866451.065788.59641.435981.659840.963618.3137
1GBP1.1541311.22995102.2511.65731.915661.1121221.1363
1USD0.938350.813041183.13451.347451.557510.904217.1847
1INR0.01128710.009779830.012028710.01620810.01873480.01087640.20671

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سوم قيرغيزستاني إلى بات تايلاندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KGS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KGS الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Kyrgystani som

KGS إلى USD

KGS إلى GBP

KGS إلى CAD

KGS إلى AUD

KGS إلى EUR

KGS إلى INR

KGS إلى AED

KGS إلى CHF

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Kyrgystani Som / باهت تايلندي
1 KGS0.40704 THB
5 KGS2.03523 THB
10 KGS4.07045 THB
20 KGS8.14090 THB
50 KGS20.35225 THB
100 KGS40.70450 THB
250 KGS101.76125 THB
500 KGS203.52250 THB
1000 KGS407.04500 THB
2000 KGS814.09000 THB
5000 KGS2035.22500 THB
10000 KGS4070.45000 THB
معدلات التحويل باهت تايلندي / Kyrgystani Som
1 THB2.45673 KGS
5 THB12.28365 KGS
10 THB24.56730 KGS
20 THB49.13460 KGS
50 THB122.83650 KGS
100 THB245.67300 KGS
250 THB614.18250 KGS
500 THB1228.36500 KGS
1000 THB2456.73000 KGS
2000 THB4913.46000 KGS
5000 THB12283.65000 KGS
10000 THB24567.30000 KGS