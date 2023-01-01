شلن كيني إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل KES إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kes
٤٬١٨١ xof

1.00000 KES = 4.18080 XOF

متوسط سعر صرف السوق عند 16:44 UTC
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KES إلى XOF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KES → 0 XOF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866551.066288.6381.436221.660880.9634518.3229
1GBP1.15411.2303102.281.657281.91651.1118221.143
1USD0.93790.81281183.13451.347051.557750.903717.1852
1INR0.01128180.009777050.012028710.01620330.01873780.01087030.206716

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل شلن كيني / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 KES4.18080 XOF
5 KES20.90400 XOF
10 KES41.80800 XOF
20 KES83.61600 XOF
50 KES209.04000 XOF
100 KES418.08000 XOF
250 KES1045.20000 XOF
500 KES2090.40000 XOF
1000 KES4180.80000 XOF
2000 KES8361.60000 XOF
5000 KES20904.00000 XOF
10000 KES41808.00000 XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / شلن كيني
1 XOF0.23919 KES
5 XOF1.19595 KES
10 XOF2.39189 KES
20 XOF4.78378 KES
50 XOF11.95945 KES
100 XOF23.91890 KES
250 XOF59.79725 KES
500 XOF119.59450 KES
1000 XOF239.18900 KES
2000 XOF478.37800 KES
5000 XOF1195.94500 KES
10000 XOF2391.89000 KES