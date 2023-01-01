1 شلن كيني إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل KES إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

١ kes
٤ xof

1.00000 KES = 4.13805 XOF

متوسط سعر صرف السوق عند 04:04
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KES إلى XOF مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KES → 0 XOF
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDSGDNGNCADEURGBPAUDINR
1USD11.37295764.5311.371850.945550.8232151.5846683.1525
1SGD0.7283591556.8530.9991990.6887230.5995961.154260.5648
1NGN0.001307990.0017958110.001794370.001236810.001076760.002072720.108763
1CAD0.7289431.0008557.29910.6892750.6000761.1551360.6134

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

KES إلى USD

KES إلى SGD

KES إلى NGN

KES إلى CAD

KES إلى EUR

KES إلى GBP

KES إلى AUD

KES إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل شلن كيني / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 KES4.13805 XOF
5 KES20.69025 XOF
10 KES41.38050 XOF
20 KES82.76100 XOF
50 KES206.90250 XOF
100 KES413.80500 XOF
250 KES1034.51250 XOF
500 KES2069.02500 XOF
1000 KES4138.05000 XOF
2000 KES8276.10000 XOF
5000 KES20690.25000 XOF
10000 KES41380.50000 XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / شلن كيني
1 XOF0.24166 KES
5 XOF1.20830 KES
10 XOF2.41660 KES
20 XOF4.83320 KES
50 XOF12.08300 KES
100 XOF24.16600 KES
250 XOF60.41500 KES
500 XOF120.83000 KES
1000 XOF241.66000 KES
2000 XOF483.32000 KES
5000 XOF1208.30000 KES
10000 XOF2416.60000 KES