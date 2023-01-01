100 فرنك غرب إفريقي إلى شلن كيني

تحويل XOF إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ xof
٢٥ kes

1.00000 XOF = 0.24823 KES

Mid-market exchange rate at 23:37
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أعلى العملات

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10.805381.36830.921651.5365710.15591.3501844.518
1 GBP1.2416511.698951.14431.9078812.61011.676351048.6
1 CAD0.7308340.58859910.6735491.122987.422280.986699617.202
1 EUR1.085050.87391.4846711.6672611.01971.46493916.344

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غرب إفريقي إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XOF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XOF الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for CFA francs BCEAO

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XOF إلى CAD

XOF إلى EUR

XOF إلى AUD

XOF إلى MAD

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / شلن كيني
1 XOF0.24823 KES
5 XOF1.24113 KES
10 XOF2.48225 KES
20 XOF4.96450 KES
50 XOF12.41125 KES
100 XOF24.82250 KES
250 XOF62.05625 KES
500 XOF124.11250 KES
1000 XOF248.22500 KES
2000 XOF496.45000 KES
5000 XOF1241.12500 KES
10000 XOF2482.25000 KES
معدلات التحويل شلن كيني / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 KES4.02860 XOF
5 KES20.14300 XOF
10 KES40.28600 XOF
20 KES80.57200 XOF
50 KES201.43000 XOF
100 KES402.86000 XOF
250 KES1007.15000 XOF
500 KES2014.30000 XOF
1000 KES4028.60000 XOF
2000 KES8057.20000 XOF
5000 KES20143.00000 XOF
10000 KES40286.00000 XOF