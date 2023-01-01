شلن كيني إلى بيزو مكسيكي

تحويل KES إلى MXN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kes
١١٦٫٥٥ mxn

1.00000 KES = 0.11655 MXN

متوسط سعر صرف السوق عند 16:49 UTC
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KES إلى MXN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KES → 0 MXN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866751.066588.66291.437061.661210.963618.3216
1GBP1.1537411.2304102.2891.65791.916511.1117421.1373
1USD0.937650.812744183.13451.347451.557630.903517.1792
1INR0.01127870.009776250.012028710.01620810.01873630.01086790.206643

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى بيزو مكسيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MXN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى MXN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل شلن كيني / Mexican Peso
1 KES0.11655 MXN
5 KES0.58274 MXN
10 KES1.16548 MXN
20 KES2.33096 MXN
50 KES5.82740 MXN
100 KES11.65480 MXN
250 KES29.13700 MXN
500 KES58.27400 MXN
1000 KES116.54800 MXN
2000 KES233.09600 MXN
5000 KES582.74000 MXN
10000 KES1165.48000 MXN
معدلات التحويل Mexican Peso / شلن كيني
1 MXN8.58014 KES
5 MXN42.90070 KES
10 MXN85.80140 KES
20 MXN171.60280 KES
50 MXN429.00700 KES
100 MXN858.01400 KES
250 MXN2145.03500 KES
500 MXN4290.07000 KES
1000 MXN8580.14000 KES
2000 MXN17160.28000 KES
5000 MXN42900.70000 KES
10000 MXN85801.40000 KES