شلن كيني إلى درهم مغربي

تحويل KES إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

1000 kes
69.77 mad

1.00000 KES = 0.06977 MAD

متوسط سعر صرف السوق عند 16:48 UTC
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KES إلى MAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KES → 0 MAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.0662588.64221.436671.660830.9634518.317
1GBP1.153811.2302102.2721.657571.91621.1116321.1335
1USD0.937850.812876183.13451.34741.557630.903617.1789
1INR0.01128130.009777840.012028710.01620750.01873630.01086910.20664

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل شلن كيني / الدرهم المغربي
1 KES0.06977 MAD
5 KES0.34886 MAD
10 KES0.69772 MAD
20 KES1.39544 MAD
50 KES3.48860 MAD
100 KES6.97720 MAD
250 KES17.44300 MAD
500 KES34.88600 MAD
1000 KES69.77200 MAD
2000 KES139.54400 MAD
5000 KES348.86000 MAD
10000 KES697.72000 MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / شلن كيني
1 MAD14.33240 KES
5 MAD71.66200 KES
10 MAD143.32400 KES
20 MAD286.64800 KES
50 MAD716.62000 KES
100 MAD1433.24000 KES
250 MAD3583.10000 KES
500 MAD7166.20000 KES
1000 MAD14332.40000 KES
2000 MAD28664.80000 KES
5000 MAD71662.00000 KES
10000 MAD143324.00000 KES