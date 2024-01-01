Kenya şilininden Fas dirhemine

Reel döviz kuru ile KES → MAD çevirin

1.000 kes
67,38 mad

1.00000 KES = 0.06738 MAD

08:17 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDSGDNGNCADEURGBPAUDINR
1 USD11.347151515.711.353450.931450.7967181.538783.0365
1 SGD0.74230811125.121.004680.6914520.591411.1421961.6386
1 NGN0.0006597550.00088879110.0008929480.0006145560.000525640.001015170.0547839
1 CAD0.7388530.9953451119.8910.6882330.5886571.1368761.3517

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Kenya şilininden Fas dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KES ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KES → MAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kenya şilini için en iyi döviz çiftleri

KES → USD

KES → SGD

KES → NGN

KES → CAD

KES → EUR

KES → GBP

KES → AUD

KES → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kenya Şilini / Fas Dirhemi
1 KES0.06738 MAD
5 KES0.33688 MAD
10 KES0.67376 MAD
20 KES1.34752 MAD
50 KES3.36879 MAD
100 KES6.73759 MAD
250 KES16.84398 MAD
500 KES33.68795 MAD
1000 KES67.37590 MAD
2000 KES134.75180 MAD
5000 KES336.87950 MAD
10000 KES673.75900 MAD
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Kenya Şilini
1 MAD14.84210 KES
5 MAD74.21050 KES
10 MAD148.42100 KES
20 MAD296.84200 KES
50 MAD742.10500 KES
100 MAD1484.21000 KES
250 MAD3710.52500 KES
500 MAD7421.05000 KES
1000 MAD14842.10000 KES
2000 MAD29684.20000 KES
5000 MAD74210.50000 KES
10000 MAD148421.00000 KES