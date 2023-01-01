شلن كيني إلى جنيه جيرزي

تحويل KES إلى JEP بسعر الصرف الحقيقي

1000 kes
5.18 jep

1.00000 KES = 0.00518 JEP

Mid-market exchange rate at 21:09
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.867451.0953591.2811.491591.658110.964518.8258
1 GBP1.152811.2627105.2271.719481.911441.1118821.702
1 USD0.912950.791954183.3351.361751.513780.8805517.187
1 INR0.01095520.009503250.011999810.01634070.01816490.01056640.20624

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى جنيه جيرزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JEP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى JEP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل شلن كيني / جنيه جيرسي
1 KES0.00518 JEP
5 KES0.02588 JEP
10 KES0.05176 JEP
20 KES0.10352 JEP
50 KES0.25881 JEP
100 KES0.51761 JEP
250 KES1.29402 JEP
500 KES2.58805 JEP
1000 KES5.17610 JEP
2000 KES10.35220 JEP
5000 KES25.88050 JEP
10000 KES51.76100 JEP
معدلات التحويل جنيه جيرسي / شلن كيني
1 JEP193.19500 KES
5 JEP965.97500 KES
10 JEP1931.95000 KES
20 JEP3863.90000 KES
50 JEP9659.75000 KES
100 JEP19319.50000 KES
250 JEP48298.75000 KES
500 JEP96597.50000 KES
1000 JEP193195.00000 KES
2000 JEP386390.00000 KES
5000 JEP965975.00000 KES
10000 JEP1931950.00000 KES