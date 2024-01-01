Kenya şilininden Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile KES → JEP çevirin

1.000 kes
5,33 jep

1.00000 KES = 0.00533 JEP

08:16 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8553051.073589.13611.452821.651670.9486418.314
1 GBP1.1691711.25505104.2111.698521.930991.1091221.4113
1 USD0.931550.796781183.03321.353351.538580.8837517.0601
1 INR0.01121880.009595930.012043410.01629890.01852970.01064330.205461

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Kenya şilininden Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KES ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KES → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kenya şilini için en iyi döviz çiftleri

KES → USD

KES → SGD

KES → NGN

KES → CAD

KES → EUR

KES → GBP

KES → AUD

KES → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kenya Şilini / Jersey poundu
1 KES0.00533 JEP
5 KES0.02665 JEP
10 KES0.05330 JEP
20 KES0.10659 JEP
50 KES0.26648 JEP
100 KES0.53296 JEP
250 KES1.33241 JEP
500 KES2.66482 JEP
1000 KES5.32964 JEP
2000 KES10.65928 JEP
5000 KES26.64820 JEP
10000 KES53.29640 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Kenya Şilini
1 JEP187.63000 KES
5 JEP938.15000 KES
10 JEP1876.30000 KES
20 JEP3752.60000 KES
50 JEP9381.50000 KES
100 JEP18763.00000 KES
250 JEP46907.50000 KES
500 JEP93815.00000 KES
1000 JEP187630.00000 KES
2000 JEP375260.00000 KES
5000 JEP938150.00000 KES
10000 JEP1876300.00000 KES