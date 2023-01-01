20 دولار جامايكي إلى بالبوا بنمي

تحويل JMD إلى PAB بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ jmd
٠٫١٣ pab

1.00000 JMD = 0.00642 PAB

متوسط سعر صرف السوق عند 20:59
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JMD إلى PAB مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JMD → 0 PAB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059488.09971.453071.677860.945719.3206
1GBP1.1482411.21645101.161.668481.926591.0858922.1848
1USD0.94390.822064183.161.37161.583780.892718.2373
1INR0.01135080.009885330.01202510.01649350.0190450.01073470.219304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل دولار جامايكي إلى بالبوا بنمي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PAB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى PAB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

JMD إلى USD

JMD إلى JPY

JMD إلى AUD

JMD إلى SGD

JMD إلى EUR

JMD إلى ZAR

JMD إلى GBP

JMD إلى CAD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / Panamanian Balboa
1 JMD0.00642 PAB
5 JMD0.03208 PAB
10 JMD0.06415 PAB
20 JMD0.12831 PAB
50 JMD0.32077 PAB
100 JMD0.64154 PAB
250 JMD1.60385 PAB
500 JMD3.20770 PAB
1000 JMD6.41540 PAB
2000 JMD12.83080 PAB
5000 JMD32.07700 PAB
10000 JMD64.15400 PAB
معدلات التحويل Panamanian Balboa / دولار جامايكي
1 PAB155.87500 JMD
5 PAB779.37500 JMD
10 PAB1558.75000 JMD
20 PAB3117.50000 JMD
50 PAB7793.75000 JMD
100 PAB15587.50000 JMD
250 PAB38968.75000 JMD
500 PAB77937.50000 JMD
1000 PAB155875.00000 JMD
2000 PAB311750.00000 JMD
5000 PAB779375.00000 JMD
10000 PAB1558750.00000 JMD