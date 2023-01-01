دولار جامايكي إلى متكال موزمبيقي

تحويل JMD إلى MZN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jmd
٤١٠٫٤٨ mzn

1.00000 JMD = 0.41048 MZN

متوسط سعر صرف السوق عند 15:45 UTC
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JMD إلى MZN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 MZN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.066388.64631.437911.660520.963218.3091
1GBP1.153211.22965102.2261.658181.91491.1107721.114
1USD0.937850.81324183.13451.34851.557270.903317.1707
1INR0.01128080.009782210.012028710.01622070.01873190.01086550.206541

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى متكال موزمبيقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى MZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / ميثامبيكان
1 JMD0.41048 MZN
5 JMD2.05241 MZN
10 JMD4.10482 MZN
20 JMD8.20964 MZN
50 JMD20.52410 MZN
100 JMD41.04820 MZN
250 JMD102.62050 MZN
500 JMD205.24100 MZN
1000 JMD410.48200 MZN
2000 JMD820.96400 MZN
5000 JMD2052.41000 MZN
10000 JMD4104.82000 MZN
معدلات التحويل ميثامبيكان / دولار جامايكي
1 MZN2.43616 JMD
5 MZN12.18080 JMD
10 MZN24.36160 JMD
20 MZN48.72320 JMD
50 MZN121.80800 JMD
100 MZN243.61600 JMD
250 MZN609.04000 JMD
500 MZN1218.08000 JMD
1000 MZN2436.16000 JMD
2000 MZN4872.32000 JMD
5000 MZN12180.80000 JMD
10000 MZN24361.60000 JMD