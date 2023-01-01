10 دولار جامايكي إلى متكال موزمبيقي

تحويل JMD إلى MZN بسعر الصرف الحقيقي

١٠ jmd
٤٫٠٩ mzn

1.00000 JMD = 0.40943 MZN

متوسط سعر صرف السوق عند 20:54
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JMD إلى MZN مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JMD → 0 MZN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059488.09971.453071.677860.945719.3206
1GBP1.1482411.21645101.161.668481.926591.0858922.1848
1USD0.94390.822064183.161.37161.583780.892718.2373
1INR0.01135080.009885330.01202510.01649350.0190450.01073470.219304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى متكال موزمبيقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى MZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

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JMD إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / ميثامبيكان
1 JMD0.40943 MZN
5 JMD2.04716 MZN
10 JMD4.09431 MZN
20 JMD8.18862 MZN
50 JMD20.47155 MZN
100 JMD40.94310 MZN
250 JMD102.35775 MZN
500 JMD204.71550 MZN
1000 JMD409.43100 MZN
2000 JMD818.86200 MZN
5000 JMD2047.15500 MZN
10000 JMD4094.31000 MZN
معدلات التحويل ميثامبيكان / دولار جامايكي
1 MZN2.44242 JMD
5 MZN12.21210 JMD
10 MZN24.42420 JMD
20 MZN48.84840 JMD
50 MZN122.12100 JMD
100 MZN244.24200 JMD
250 MZN610.60500 JMD
500 MZN1221.21000 JMD
1000 MZN2442.42000 JMD
2000 MZN4884.84000 JMD
5000 MZN12212.10000 JMD
10000 MZN24424.20000 JMD