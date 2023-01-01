دولار جامايكي إلى وون كوري جنوبي

تحويل JMD إلى KRW بسعر الصرف الحقيقي

1000 jmd
8628 krw

1.00000 JMD = 8.62759 KRW

متوسط سعر صرف السوق عند 16:0 UTC
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JMD إلى KRW مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 KRW
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.066388.64631.437961.661030.963218.3014
1GBP1.1533411.22975102.2351.658381.915651.1108921.1068
1USD0.937850.813173183.13451.348551.557750.903317.1635
1INR0.01128080.009781420.012028710.01622130.01873780.01086550.206455

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى وون كوري جنوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KRW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى KRW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / وون كوريا الجنوبية
1 JMD8.62759 KRW
5 JMD43.13795 KRW
10 JMD86.27590 KRW
20 JMD172.55180 KRW
50 JMD431.37950 KRW
100 JMD862.75900 KRW
250 JMD2156.89750 KRW
500 JMD4313.79500 KRW
1000 JMD8627.59000 KRW
2000 JMD17255.18000 KRW
5000 JMD43137.95000 KRW
10000 JMD86275.90000 KRW
معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / دولار جامايكي
1 KRW0.11591 JMD
5 KRW0.57954 JMD
10 KRW1.15907 JMD
20 KRW2.31814 JMD
50 KRW5.79535 JMD
100 KRW11.59070 JMD
250 KRW28.97675 JMD
500 KRW57.95350 JMD
1000 KRW115.90700 JMD
2000 KRW231.81400 JMD
5000 KRW579.53500 JMD
10000 KRW1159.07000 JMD