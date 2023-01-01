دولار جامايكي إلى لاري جورجي

تحويل JMD إلى GEL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jmd
١٧٫٣٠ gel

1.00000 JMD = 0.01730 GEL

متوسط سعر صرف السوق عند 15:57 UTC
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JMD إلى GEL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 GEL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.066388.64631.437961.660130.9632518.3021
1GBP1.1534711.23005102.261.658781.915071.1110821.1127
1USD0.937850.812975183.13451.348551.55690.9033517.1641
1INR0.01128080.009779030.012028710.01622130.01872750.01086610.206462

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى لاري جورجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GEL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى GEL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / لاري جورجي
1 JMD0.01730 GEL
5 JMD0.08649 GEL
10 JMD0.17298 GEL
20 JMD0.34597 GEL
50 JMD0.86492 GEL
100 JMD1.72984 GEL
250 JMD4.32460 GEL
500 JMD8.64920 GEL
1000 JMD17.29840 GEL
2000 JMD34.59680 GEL
5000 JMD86.49200 GEL
10000 JMD172.98400 GEL
معدلات التحويل لاري جورجي / دولار جامايكي
1 GEL57.80880 JMD
5 GEL289.04400 JMD
10 GEL578.08800 JMD
20 GEL1156.17600 JMD
50 GEL2890.44000 JMD
100 GEL5780.88000 JMD
250 GEL14452.20000 JMD
500 GEL28904.40000 JMD
1000 GEL57808.80000 JMD
2000 GEL115617.60000 JMD
5000 GEL289044.00000 JMD
10000 GEL578088.00000 JMD