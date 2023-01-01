دولار جامايكي إلى بيزو تشيلي

تحويل JMD إلى CLP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jmd
٥٬٧٢٢ clp

1.00000 JMD = 5.72186 CLP

متوسط سعر صرف السوق عند 15:54 UTC
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JMD إلى CLP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 CLP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.066488.65461.438091.660280.963118.3026
1GBP1.1533411.2299102.2471.658581.914841.1107821.1088
1USD0.93770.813074183.13451.348551.55690.9031517.163
1INR0.01127970.009780230.012028710.01622130.01872750.01086370.206449

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى بيزو تشيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CLP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى CLP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / Chilean Peso
1 JMD5.72186 CLP
5 JMD28.60930 CLP
10 JMD57.21860 CLP
20 JMD114.43720 CLP
50 JMD286.09300 CLP
100 JMD572.18600 CLP
250 JMD1430.46500 CLP
500 JMD2860.93000 CLP
1000 JMD5721.86000 CLP
2000 JMD11443.72000 CLP
5000 JMD28609.30000 CLP
10000 JMD57218.60000 CLP
معدلات التحويل Chilean Peso / دولار جامايكي
1 CLP0.17477 JMD
5 CLP0.87384 JMD
10 CLP1.74768 JMD
20 CLP3.49536 JMD
50 CLP8.73840 JMD
100 CLP17.47680 JMD
250 CLP43.69200 JMD
500 CLP87.38400 JMD
1000 CLP174.76800 JMD
2000 CLP349.53600 JMD
5000 CLP873.84000 JMD
10000 CLP1747.68000 JMD