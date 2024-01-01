Jamaika dolarından Şili pesosuna

Reel döviz kuru ile JMD → CLP çevirin

1.000 jmd
6.135 clp

1.00000 JMD = 6.13493 CLP

05:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854891.0737589.14241.45381.652180.94918518.3321
1 GBP1.1697411.25595104.2691.700491.932531.110321.4428
1 USD0.931350.79621183.01971.353951.53870.8840517.073
1 INR0.0112180.009590620.012045310.01630880.01853410.01064870.20565

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Jamaika dolarından Şili pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CLP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JMD → CLP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jamaika doları için en iyi döviz çiftleri

JMD → USD

JMD → JPY

JMD → AUD

JMD → SGD

JMD → EUR

JMD → ZAR

JMD → GBP

JMD → CAD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jamaika Doları / Şili Pesosu
1 JMD6.13493 CLP
5 JMD30.67465 CLP
10 JMD61.34930 CLP
20 JMD122.69860 CLP
50 JMD306.74650 CLP
100 JMD613.49300 CLP
250 JMD1533.73250 CLP
500 JMD3067.46500 CLP
1000 JMD6134.93000 CLP
2000 JMD12269.86000 CLP
5000 JMD30674.65000 CLP
10000 JMD61349.30000 CLP
Çevrim kurları Şili Pesosu / Jamaika Doları
1 CLP0.16300 JMD
5 CLP0.81500 JMD
10 CLP1.63001 JMD
20 CLP3.26002 JMD
50 CLP8.15005 JMD
100 CLP16.30010 JMD
250 CLP40.75025 JMD
500 CLP81.50050 JMD
1000 CLP163.00100 JMD
2000 CLP326.00200 JMD
5000 CLP815.00500 JMD
10000 CLP1630.01000 JMD