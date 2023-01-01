جنيه جيرزي إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل JEP إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

1000 jep
8571.25 ttd

1.00000 JEP = 8.57125 TTD

Mid-market exchange rate at 21:07
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86751.095491.28521.491551.658190.9647518.826
1 GBP1.1527411.26275105.2311.719421.911521.112121.7021
1 USD0.912850.791922183.3351.361651.513780.880717.1864
1 INR0.01095470.009502880.011999810.01633950.01816490.01056820.206233

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جيرزي إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JEP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JEP الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جيرسي / دولار ترينيداد وتوباغو
1 JEP8.57125 TTD
5 JEP42.85625 TTD
10 JEP85.71250 TTD
20 JEP171.42500 TTD
50 JEP428.56250 TTD
100 JEP857.12500 TTD
250 JEP2142.81250 TTD
500 JEP4285.62500 TTD
1000 JEP8571.25000 TTD
2000 JEP17142.50000 TTD
5000 JEP42856.25000 TTD
10000 JEP85712.50000 TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / جنيه جيرسي
1 TTD0.11667 JEP
5 TTD0.58335 JEP
10 TTD1.16669 JEP
20 TTD2.33338 JEP
50 TTD5.83345 JEP
100 TTD11.66690 JEP
250 TTD29.16725 JEP
500 TTD58.33450 JEP
1000 TTD116.66900 JEP
2000 TTD233.33800 JEP
5000 TTD583.34500 JEP
10000 TTD1166.69000 JEP