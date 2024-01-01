Jersey poundundan Trinidad ve Tobago dolarına

Reel döviz kuru ile JEP → TTD çevirin

1.000 jep
8.501,61 ttd

1.00000 JEP = 8.50161 TTD

07:23 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854921.0735589.1291.453641.652760.94927518.3304
1 GBP1.169711.25575104.2561.700351.933261.1103721.4414
1 USD0.931450.796337183.02271.354051.539530.8842517.0746
1 INR0.01121970.00959180.012044910.01630940.01854350.01065070.205662

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Jersey poundundan Trinidad ve Tobago dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TTD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → TTD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

JEP → USD

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JEP → GBP

JEP → INR

JEP → JPY

JEP → RUB

JEP → AUD

JEP → ZAR

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Çevrim kurları Jersey poundu / Trinidad ve Tobago Doları
1 JEP8.50161 TTD
5 JEP42.50805 TTD
10 JEP85.01610 TTD
20 JEP170.03220 TTD
50 JEP425.08050 TTD
100 JEP850.16100 TTD
250 JEP2125.40250 TTD
500 JEP4250.80500 TTD
1000 JEP8501.61000 TTD
2000 JEP17003.22000 TTD
5000 JEP42508.05000 TTD
10000 JEP85016.10000 TTD
Çevrim kurları Trinidad ve Tobago Doları / Jersey poundu
1 TTD0.11762 JEP
5 TTD0.58813 JEP
10 TTD1.17625 JEP
20 TTD2.35250 JEP
50 TTD5.88125 JEP
100 TTD11.76250 JEP
250 TTD29.40625 JEP
500 TTD58.81250 JEP
1000 TTD117.62500 JEP
2000 TTD235.25000 JEP
5000 TTD588.12500 JEP
10000 TTD1176.25000 JEP