2000 Trinidad ve Tobago dolarından Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile TTD → JEP çevirin

2.000 ttd
234,84 jep

1.00000 TTD = 0.11742 JEP

05:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8552151.0760589.33991.450891.650760.94804518.3492
1 GBP1.169311.25825104.4671.696561.930281.1085521.4562
1 USD0.929350.794755183.02581.348351.53410.8810517.0524
1 INR0.01119320.009572380.012044510.01624010.01847730.01061180.205387

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Trinidad ve Tobago dolarından Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TTD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TTD → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Çevrim kurları Trinidad ve Tobago Doları / Jersey poundu
1 TTD0.11742 JEP
5 TTD0.58711 JEP
10 TTD1.17422 JEP
20 TTD2.34844 JEP
50 TTD5.87110 JEP
100 TTD11.74220 JEP
250 TTD29.35550 JEP
500 TTD58.71100 JEP
1000 TTD117.42200 JEP
2000 TTD234.84400 JEP
5000 TTD587.11000 JEP
10000 TTD1174.22000 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Trinidad ve Tobago Doları
1 JEP8.51627 TTD
5 JEP42.58135 TTD
10 JEP85.16270 TTD
20 JEP170.32540 TTD
50 JEP425.81350 TTD
100 JEP851.62700 TTD
250 JEP2129.06750 TTD
500 JEP4258.13500 TTD
1000 JEP8516.27000 TTD
2000 JEP17032.54000 TTD
5000 JEP42581.35000 TTD
10000 JEP85162.70000 TTD