جنيه جيرزي إلى كيب لاوي

تحويل JEP إلى LAK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jep
٢٦٬١٣٥٬٩٠٠ lak

1.00000 JEP = 26135.90000 LAK

Mid-market exchange rate at 21:00
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86761.095791.31021.491851.658390.964718.8279
1 GBP1.152611.26295105.2481.719571.911531.1119221.7018
1 USD0.912650.791797183.3351.361551.513550.8804517.1834
1 INR0.01095170.009501370.011999810.01633830.01816220.01056520.206197

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جيرزي إلى كيب لاوي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JEP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LAK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JEP الحالي إلى LAK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جيرسي / كيب لاوسي
1 JEP26135.90000 LAK
5 JEP130679.50000 LAK
10 JEP261359.00000 LAK
20 JEP522718.00000 LAK
50 JEP1306795.00000 LAK
100 JEP2613590.00000 LAK
250 JEP6533975.00000 LAK
500 JEP13067950.00000 LAK
1000 JEP26135900.00000 LAK
2000 JEP52271800.00000 LAK
5000 JEP130679500.00000 LAK
10000 JEP261359000.00000 LAK
معدلات التحويل كيب لاوسي / جنيه جيرسي
1 LAK0.00004 JEP
5 LAK0.00019 JEP
10 LAK0.00038 JEP
20 LAK0.00077 JEP
50 LAK0.00191 JEP
100 LAK0.00383 JEP
250 LAK0.00957 JEP
500 LAK0.01913 JEP
1000 LAK0.03826 JEP
2000 LAK0.07652 JEP
5000 LAK0.19131 JEP
10000 LAK0.38261 JEP