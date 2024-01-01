Jersey poundundan Laos kipine

Reel döviz kuru ile JEP → LAK çevirin

1.000 jep
26.191.300 lak

1.00000 JEP = 26191.30000 LAK

07:18 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854841.073389.10181.453571.653270.94904518.3296
1 GBP1.1698111.25555104.2321.700391.9341.110221.442
1 USD0.93170.796464183.01671.35431.540360.8842517.0778
1 INR0.01122310.009594020.012045810.01631360.01855480.01065150.205715

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Jersey poundundan Laos kipine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LAK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → LAK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

JEP → USD

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JEP → GBP

JEP → INR

JEP → JPY

JEP → RUB

JEP → AUD

JEP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jersey poundu / Laos Kipi
1 JEP26191.30000 LAK
5 JEP130956.50000 LAK
10 JEP261913.00000 LAK
20 JEP523826.00000 LAK
50 JEP1309565.00000 LAK
100 JEP2619130.00000 LAK
250 JEP6547825.00000 LAK
500 JEP13095650.00000 LAK
1000 JEP26191300.00000 LAK
2000 JEP52382600.00000 LAK
5000 JEP130956500.00000 LAK
10000 JEP261913000.00000 LAK
Çevrim kurları Laos Kipi / Jersey poundu
1 LAK0.00004 JEP
5 LAK0.00019 JEP
10 LAK0.00038 JEP
20 LAK0.00076 JEP
50 LAK0.00191 JEP
100 LAK0.00382 JEP
250 LAK0.00955 JEP
500 LAK0.01909 JEP
1000 LAK0.03818 JEP
2000 LAK0.07636 JEP
5000 LAK0.19090 JEP
10000 LAK0.38181 JEP