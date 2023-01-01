جنيه جيرزي إلى دينار أردني

تحويل JEP إلى JOD بسعر الصرف الحقيقي

1000 jep
896.104 jod

1.00000 JEP = 0.89610 JOD

Mid-market exchange rate at 20:59
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.867551.095691.30181.491821.658370.964618.8226
1 GBP1.1526711.26285105.241.719561.911531.1118721.696
1 USD0.912750.79186183.3351.361651.513660.880417.1802
1 INR0.01095270.009502130.011999810.01633950.01816360.01056460.206158

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جيرزي إلى دينار أردني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JEP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JOD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JEP الحالي إلى JOD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for جنيه جيرسي

JEP إلى USD

JEP إلى EUR

JEP إلى GBP

JEP إلى INR

JEP إلى JPY

JEP إلى RUB

JEP إلى AUD

JEP إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل جنيه جيرسي / الدينار الأردني
1 JEP0.89610 JOD
5 JEP4.48052 JOD
10 JEP8.96104 JOD
20 JEP17.92208 JOD
50 JEP44.80520 JOD
100 JEP89.61040 JOD
250 JEP224.02600 JOD
500 JEP448.05200 JOD
1000 JEP896.10400 JOD
2000 JEP1792.20800 JOD
5000 JEP4480.52000 JOD
10000 JEP8961.04000 JOD
معدلات التحويل الدينار الأردني / جنيه جيرسي
1 JOD1.11594 JEP
5 JOD5.57970 JEP
10 JOD11.15940 JEP
20 JOD22.31880 JEP
50 JOD55.79700 JEP
100 JOD111.59400 JEP
250 JOD278.98500 JEP
500 JOD557.97000 JEP
1000 JOD1115.94000 JEP
2000 JOD2231.88000 JEP
5000 JOD5579.70000 JEP
10000 JOD11159.40000 JEP