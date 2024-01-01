Jersey poundundan Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile JEP → JOD çevirin

1.000 jep
889,942 jod

1.00000 JEP = 0.88994 JOD

07:17 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8547151.0732589.09771.453451.653190.94901518.3285
1 GBP1.1699811.25565104.241.700461.934151.1103321.4435
1 USD0.931750.7964183.01671.354251.540360.8842517.0776
1 INR0.01122360.009593250.012045810.0163130.01855480.01065150.205713

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Jersey poundundan Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

JEP → USD

JEP → EUR

JEP → GBP

JEP → INR

JEP → JPY

JEP → RUB

JEP → AUD

JEP → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jersey poundu / Ürdün Dinarı
1 JEP0.88994 JOD
5 JEP4.44971 JOD
10 JEP8.89942 JOD
20 JEP17.79884 JOD
50 JEP44.49710 JOD
100 JEP88.99420 JOD
250 JEP222.48550 JOD
500 JEP444.97100 JOD
1000 JEP889.94200 JOD
2000 JEP1779.88400 JOD
5000 JEP4449.71000 JOD
10000 JEP8899.42000 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Jersey poundu
1 JOD1.12367 JEP
5 JOD5.61835 JEP
10 JOD11.23670 JEP
20 JOD22.47340 JEP
50 JOD56.18350 JEP
100 JOD112.36700 JEP
250 JOD280.91750 JEP
500 JOD561.83500 JEP
1000 JOD1123.67000 JEP
2000 JOD2247.34000 JEP
5000 JOD5618.35000 JEP
10000 JOD11236.70000 JEP