1 دينار أردني إلى جنيه جيرزي

تحويل JOD إلى JEP بسعر الصرف الحقيقي

1 jod
1.16 jep

1.00000 JOD = 1.15887 JEP

متوسط سعر صرف السوق عند 20:53
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JOD إلى JEP مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JOD → 0 JEP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87161.0601588.16211.454151.677980.9458519.334
1GBP1.1473211.21635101.1521.668411.925211.0851922.1826
1USD0.943250.822132183.161.371651.582780.892218.237
1INR0.01134270.009886140.01202510.01649410.01903290.01072870.2193

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار أردني إلى جنيه جيرزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JOD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JEP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JOD الحالي إلى JEP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار أردني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدينار الأردني / جنيه جيرسي
1 JOD1.15887 JEP
5 JOD5.79435 JEP
10 JOD11.58870 JEP
20 JOD23.17740 JEP
50 JOD57.94350 JEP
100 JOD115.88700 JEP
250 JOD289.71750 JEP
500 JOD579.43500 JEP
1000 JOD1158.87000 JEP
2000 JOD2317.74000 JEP
5000 JOD5794.35000 JEP
10000 JOD11588.70000 JEP
معدلات التحويل جنيه جيرسي / الدينار الأردني
1 JEP0.86291 JOD
5 JEP4.31455 JOD
10 JEP8.62910 JOD
20 JEP17.25820 JOD
50 JEP43.14550 JOD
100 JEP86.29100 JOD
250 JEP215.72750 JOD
500 JEP431.45500 JOD
1000 JEP862.91000 JOD
2000 JEP1725.82000 JOD
5000 JEP4314.55000 JOD
10000 JEP8629.10000 JOD