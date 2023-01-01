جنيه مانكس إلى ليرة تركية

تحويل IMP إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ imp
٣٦٬٥١٩٫٧٠ try

1.00000 IMP = 36.51970 TRY

Mid-market exchange rate at 20:50
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86751.0956591.3061.492171.658320.964518.8287
1 GBP1.1527411.26295105.2481.720011.911531.1118221.7038
1 USD0.91270.791797183.3351.36191.513550.880317.185
1 INR0.01095220.009501370.011999810.01634250.01816220.01056340.206216

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مانكس إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IMP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IMP الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جزيرة مان / ليرة تركية
1 IMP36.51970 TRY
5 IMP182.59850 TRY
10 IMP365.19700 TRY
20 IMP730.39400 TRY
50 IMP1825.98500 TRY
100 IMP3651.97000 TRY
250 IMP9129.92500 TRY
500 IMP18259.85000 TRY
1000 IMP36519.70000 TRY
2000 IMP73039.40000 TRY
5000 IMP182598.50000 TRY
10000 IMP365197.00000 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / جنيه جزيرة مان
1 TRY0.02738 IMP
5 TRY0.13691 IMP
10 TRY0.27382 IMP
20 TRY0.54765 IMP
50 TRY1.36912 IMP
100 TRY2.73825 IMP
250 TRY6.84563 IMP
500 TRY13.69125 IMP
1000 TRY27.38250 IMP
2000 TRY54.76500 IMP
5000 TRY136.91250 IMP
10000 TRY273.82500 IMP