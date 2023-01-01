جنيه مانكس إلى لوتي ليسوتو

تحويل IMP إلى LSL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ imp
٢٣٬٥٥٥٫٢٠ lsl

1.00000 IMP = 23.55520 LSL

Mid-market exchange rate at 20:45
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86751.095791.31021.492181.658020.964418.8239
1 GBP1.1527411.26305105.2561.720081.911251.111721.6989
1 USD0.912650.791734183.3351.361851.51320.880217.1798
1 INR0.01095170.009500620.011999810.01634190.01815810.01056220.206153

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مانكس إلى لوتي ليسوتو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IMP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LSL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IMP الحالي إلى LSL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جزيرة مان / Lesotho Loti
1 IMP23.55520 LSL
5 IMP117.77600 LSL
10 IMP235.55200 LSL
20 IMP471.10400 LSL
50 IMP1177.76000 LSL
100 IMP2355.52000 LSL
250 IMP5888.80000 LSL
500 IMP11777.60000 LSL
1000 IMP23555.20000 LSL
2000 IMP47110.40000 LSL
5000 IMP117776.00000 LSL
10000 IMP235552.00000 LSL
معدلات التحويل Lesotho Loti / جنيه جزيرة مان
1 LSL0.04245 IMP
5 LSL0.21227 IMP
10 LSL0.42453 IMP
20 LSL0.84907 IMP
50 LSL2.12268 IMP
100 LSL4.24535 IMP
250 LSL10.61337 IMP
500 LSL21.22675 IMP
1000 LSL42.45350 IMP
2000 LSL84.90700 IMP
5000 LSL212.26750 IMP
10000 LSL424.53500 IMP