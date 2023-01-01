جنيه مانكس إلى ليرة لبنانية

تحويل IMP إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

1000 imp
18983400 lbp

1.00000 IMP = 18983.40000 LBP

Mid-market exchange rate at 20:44
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86751.095791.31021.492291.658020.964418.8258
1 GBP1.1527411.26305105.2561.720211.911251.111721.7011
1 USD0.912650.791734183.3351.361951.51320.880217.1815
1 INR0.01095170.009500620.011999810.01634310.01815810.01056220.206174

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مانكس إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IMP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IMP الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جزيرة مان / جنيه لبناني
1 IMP18983.40000 LBP
5 IMP94917.00000 LBP
10 IMP189834.00000 LBP
20 IMP379668.00000 LBP
50 IMP949170.00000 LBP
100 IMP1898340.00000 LBP
250 IMP4745850.00000 LBP
500 IMP9491700.00000 LBP
1000 IMP18983400.00000 LBP
2000 IMP37966800.00000 LBP
5000 IMP94917000.00000 LBP
10000 IMP189834000.00000 LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / جنيه جزيرة مان
1 LBP0.00005 IMP
5 LBP0.00026 IMP
10 LBP0.00053 IMP
20 LBP0.00105 IMP
50 LBP0.00263 IMP
100 LBP0.00527 IMP
250 LBP0.01317 IMP
500 LBP0.02634 IMP
1000 LBP0.05268 IMP
2000 LBP0.10536 IMP
5000 LBP0.26339 IMP
10000 LBP0.52678 IMP