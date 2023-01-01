جنيه مانكس إلى جنيه جبل طارق

تحويل IMP إلى GIP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ imp
١٬٠٠١٫٠٤ gip

1.00000 IMP = 1.00104 GIP

Mid-market exchange rate at 20:42
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86761.095791.31021.492291.658140.964418.8266
1 GBP1.152611.26305105.2561.720211.91141.1115721.7021
1 USD0.912650.791734183.3351.361951.513320.8801517.1823
1 INR0.01095170.009500620.011999810.01634310.01815940.01056160.206183

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مانكس إلى جنيه جبل طارق

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IMP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GIP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IMP الحالي إلى GIP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for {المبلغ ، الجمع ، واحد {Isle of man pound} آخر {جزيرة مان جنيه

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جزيرة مان / جنيه جبل طارق
1 IMP1.00104 GIP
5 IMP5.00520 GIP
10 IMP10.01040 GIP
20 IMP20.02080 GIP
50 IMP50.05200 GIP
100 IMP100.10400 GIP
250 IMP250.26000 GIP
500 IMP500.52000 GIP
1000 IMP1001.04000 GIP
2000 IMP2002.08000 GIP
5000 IMP5005.20000 GIP
10000 IMP10010.40000 GIP
معدلات التحويل جنيه جبل طارق / جنيه جزيرة مان
1 GIP0.99896 IMP
5 GIP4.99479 IMP
10 GIP9.98957 IMP
20 GIP19.97914 IMP
50 GIP49.94785 IMP
100 GIP99.89570 IMP
250 GIP249.73925 IMP
500 GIP499.47850 IMP
1000 GIP998.95700 IMP
2000 GIP1997.91400 IMP
5000 GIP4994.78500 IMP
10000 GIP9989.57000 IMP