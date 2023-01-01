غورد هايتي إلى ريال عماني

تحويل HTG إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ htg
٢٫٨٥٦ omr

1.00000 HTG = 0.00286 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 13:59 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

HTG إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HTG → 0 OMR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.065388.56211.438261.660120.9636518.3332
1GBP1.15311.22835102.1171.65841.914211.1110921.1392
1USD0.93870.8141183.13351.35011.558360.904717.2094
1INR0.01129150.009792690.012028810.01624010.01874530.01088250.207009

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غورد هايتي إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HTG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HTG الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قردة هايتية

HTG إلى USD

HTG إلى SGD

HTG إلى ZAR

HTG إلى CAD

HTG إلى GBP

HTG إلى INR

HTG إلى EUR

HTG إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Haiti Gourde / الريال العماني
1 HTG0.00286 OMR
5 HTG0.01428 OMR
10 HTG0.02856 OMR
20 HTG0.05713 OMR
50 HTG0.14282 OMR
100 HTG0.28564 OMR
250 HTG0.71410 OMR
500 HTG1.42819 OMR
1000 HTG2.85638 OMR
2000 HTG5.71276 OMR
5000 HTG14.28190 OMR
10000 HTG28.56380 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / Haiti Gourde
1 OMR350.09300 HTG
5 OMR1750.46500 HTG
10 OMR3500.93000 HTG
20 OMR7001.86000 HTG
50 OMR17504.65000 HTG
100 OMR35009.30000 HTG
250 OMR87523.25000 HTG
500 OMR175046.50000 HTG
1000 OMR350093.00000 HTG
2000 OMR700186.00000 HTG
5000 OMR1750465.00000 HTG
10000 OMR3500930.00000 HTG