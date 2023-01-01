غورد هايتي إلى روبية موريشية

تحويل HTG إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

1000 htg
330.97 mur

1.00000 HTG = 0.33097 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 12:23 UTC
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HTG إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HTG → 0 MUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.06588.53431.43851.660950.963818.3386
1GBP1.1530711.228102.0851.658661.915161.1113321.1453
1USD0.938950.814332183.13081.35071.559580.90517.2193
1INR0.01129510.009795790.012029210.01624790.01876050.01088650.207135

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غورد هايتي إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HTG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HTG الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قردة هايتية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Haiti Gourde / Mauritian Rupee
1 HTG0.33097 MUR
5 HTG1.65487 MUR
10 HTG3.30974 MUR
20 HTG6.61948 MUR
50 HTG16.54870 MUR
100 HTG33.09740 MUR
250 HTG82.74350 MUR
500 HTG165.48700 MUR
1000 HTG330.97400 MUR
2000 HTG661.94800 MUR
5000 HTG1654.87000 MUR
10000 HTG3309.74000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / Haiti Gourde
1 MUR3.02139 HTG
5 MUR15.10695 HTG
10 MUR30.21390 HTG
20 MUR60.42780 HTG
50 MUR151.06950 HTG
100 MUR302.13900 HTG
250 MUR755.34750 HTG
500 MUR1510.69500 HTG
1000 MUR3021.39000 HTG
2000 MUR6042.78000 HTG
5000 MUR15106.95000 HTG
10000 MUR30213.90000 HTG