كونا كرواتية إلى كرونة نروجية

تحويل HRK إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي

1000 hrk
1537.14 nok

1.00000 HRK = 1.53714 NOK

متوسط سعر صرف السوق عند 14:0 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

HRK إلى NOK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HRK → 0 NOK
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86771.064188.48511.438021.663050.9641518.3387
1GBP1.1524711.2263101.9731.657221.916541.1111621.1341
1USD0.93980.815461183.15491.35141.562870.906217.234
1INR0.01130130.009806530.012025710.01625160.01879460.01089770.207252

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كونا كرواتية إلى كرونة نروجية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HRK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Croatian kuna

HRK إلى USD

HRK إلى CAD

HRK إلى SGD

HRK إلى EUR

HRK إلى AUD

HRK إلى GBP

HRK إلى NZD

HRK إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Croatian Kuna / كروني نرويجي
1 HRK1.53714 NOK
5 HRK7.68570 NOK
10 HRK15.37140 NOK
20 HRK30.74280 NOK
50 HRK76.85700 NOK
100 HRK153.71400 NOK
250 HRK384.28500 NOK
500 HRK768.57000 NOK
1000 HRK1537.14000 NOK
2000 HRK3074.28000 NOK
5000 HRK7685.70000 NOK
10000 HRK15371.40000 NOK
معدلات التحويل كروني نرويجي / Croatian Kuna
1 NOK0.65056 HRK
5 NOK3.25279 HRK
10 NOK6.50557 HRK
20 NOK13.01114 HRK
50 NOK32.52785 HRK
100 NOK65.05570 HRK
250 NOK162.63925 HRK
500 NOK325.27850 HRK
1000 NOK650.55700 HRK
2000 NOK1301.11400 HRK
5000 NOK3252.78500 HRK
10000 NOK6505.57000 HRK