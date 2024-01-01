Hırvat kunasından Norveç kronuna

Reel döviz kuru ile HRK → NOK çevirin

1.000 hrk
1.507,93 nok

1.00000 HRK = 1.50793 NOK

05:38 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine avroyu kabul etti.
Euro döviz kurlarını kontrol edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDCADSGDEURAUDGBPNZDZAR
1 USD11.35431.347350.93181.540950.795641.6435219.0552
1 CAD0.73838910.9948680.6880571.137820.5874921.2135614.0701
1 SGD0.7421981.0051610.6916071.143690.5905221.2198214.1427
1 EUR1.073151.453371.4459111.653670.853841.7637420.4491

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Hırvat kunasından Norveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HRK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NOK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HRK → NOK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Hırvat kunası için en iyi döviz çiftleri

HRK → USD

HRK → CAD

HRK → SGD

HRK → EUR

HRK → AUD

HRK → GBP

HRK → NZD

HRK → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Norveç Kronu
1 HRK1.50793 NOK
5 HRK7.53965 NOK
10 HRK15.07930 NOK
20 HRK30.15860 NOK
50 HRK75.39650 NOK
100 HRK150.79300 NOK
250 HRK376.98250 NOK
500 HRK753.96500 NOK
1000 HRK1507.93000 NOK
2000 HRK3015.86000 NOK
5000 HRK7539.65000 NOK
10000 HRK15079.30000 NOK
Çevrim kurları Norveç Kronu / Hırvat Kunası
1 NOK0.66316 HRK
5 NOK3.31581 HRK
10 NOK6.63161 HRK
20 NOK13.26322 HRK
50 NOK33.15805 HRK
100 NOK66.31610 HRK
250 NOK165.79025 HRK
500 NOK331.58050 HRK
1000 NOK663.16100 HRK
2000 NOK1326.32200 HRK
5000 NOK3315.80500 HRK
10000 NOK6631.61000 HRK