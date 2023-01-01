لمبيرة هندوراسية إلى جنيه سانت هيليني

تحويل HNL إلى SHP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hnl
٣٣٫٠٨ shp

1.00000 HNL = 0.03308 SHP

متوسط سعر صرف السوق عند 12:35 UTC
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HNL إلى SHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HNL → 0 SHP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86821.065588.59631.438961.663540.964518.3287
1GBP1.1518111.2273102.051.657471.916161.1109221.112
1USD0.938550.814797183.151.35051.561280.905117.202
1INR0.01128710.009799120.012026510.01624170.01877670.01088510.206879

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لمبيرة هندوراسية إلى جنيه سانت هيليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HNL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HNL الحالي إلى SHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for لومبيرا هندوراس

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / جنيه سانت هيلانة
1 HNL0.03308 SHP
5 HNL0.16541 SHP
10 HNL0.33083 SHP
20 HNL0.66166 SHP
50 HNL1.65414 SHP
100 HNL3.30829 SHP
250 HNL8.27072 SHP
500 HNL16.54145 SHP
1000 HNL33.08290 SHP
2000 HNL66.16580 SHP
5000 HNL165.41450 SHP
10000 HNL330.82900 SHP
معدلات التحويل جنيه سانت هيلانة / لامبيرا هندوراسي
1 SHP30.22710 HNL
5 SHP151.13550 HNL
10 SHP302.27100 HNL
20 SHP604.54200 HNL
50 SHP1511.35500 HNL
100 SHP3022.71000 HNL
250 SHP7556.77500 HNL
500 SHP15113.55000 HNL
1000 SHP30227.10000 HNL
2000 SHP60454.20000 HNL
5000 SHP151135.50000 HNL
10000 SHP302271.00000 HNL