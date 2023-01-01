لمبيرة هندوراسية إلى سول بيروفي

تحويل HNL إلى PEN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hnl
١٥١٫٢٣ pen

1.00000 HNL = 0.15123 PEN

متوسط سعر صرف السوق عند 12:35 UTC
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HNL إلى PEN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HNL → 0 PEN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867851.065888.611.439261.663490.964218.3335
1GBP1.1522711.22815102.1081.658491.916891.1110221.1261
1USD0.938250.814233183.13941.35041.560790.904617.2016
1INR0.01128540.009793590.01202810.01624260.01877320.01088050.206901

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لمبيرة هندوراسية إلى سول بيروفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HNL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PEN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HNL الحالي إلى PEN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / Peruvian Nuevo Sol
1 HNL0.15123 PEN
5 HNL0.75616 PEN
10 HNL1.51233 PEN
20 HNL3.02466 PEN
50 HNL7.56165 PEN
100 HNL15.12330 PEN
250 HNL37.80825 PEN
500 HNL75.61650 PEN
1000 HNL151.23300 PEN
2000 HNL302.46600 PEN
5000 HNL756.16500 PEN
10000 HNL1512.33000 PEN
معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / لامبيرا هندوراسي
1 PEN6.61230 HNL
5 PEN33.06150 HNL
10 PEN66.12300 HNL
20 PEN132.24600 HNL
50 PEN330.61500 HNL
100 PEN661.23000 HNL
250 PEN1653.07500 HNL
500 PEN3306.15000 HNL
1000 PEN6612.30000 HNL
2000 PEN13224.60000 HNL
5000 PEN33061.50000 HNL
10000 PEN66123.00000 HNL