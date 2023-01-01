5 سول بيروفي إلى لمبيرة هندوراسية

تحويل PEN إلى HNL بسعر الصرف الحقيقي

٥ pen
٣٢٫٩٣ hnl

1.00000 PEN = 6.58631 HNL

Mid-market exchange rate at 22:18
تتبع سعر الصرف
Wise

A cheaper way to shop online internationally

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.073189.22831.46581.648770.964718.7353
1GBP1.1534711.2376102.9061.69051.901511.1127521.6073
1USD0.93190.808016183.151.365951.536450.89917.459
1INR0.01120720.009717560.012026510.01642750.01847810.01081180.20997

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سول بيروفي إلى لمبيرة هندوراسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PEN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HNL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PEN الحالي إلى HNL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بيرو نويفو سولس

PEN إلى USD

PEN إلى EUR

PEN إلى GBP

PEN إلى INR

PEN إلى JPY

PEN إلى RUB

PEN إلى AUD

PEN إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / لامبيرا هندوراسي
1 PEN6.58631 HNL
5 PEN32.93155 HNL
10 PEN65.86310 HNL
20 PEN131.72620 HNL
50 PEN329.31550 HNL
100 PEN658.63100 HNL
250 PEN1646.57750 HNL
500 PEN3293.15500 HNL
1000 PEN6586.31000 HNL
2000 PEN13172.62000 HNL
5000 PEN32931.55000 HNL
10000 PEN65863.10000 HNL
معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / Peruvian Nuevo Sol
1 HNL0.15183 PEN
5 HNL0.75915 PEN
10 HNL1.51830 PEN
20 HNL3.03660 PEN
50 HNL7.59150 PEN
100 HNL15.18300 PEN
250 HNL37.95750 PEN
500 HNL75.91500 PEN
1000 HNL151.83000 PEN
2000 HNL303.66000 PEN
5000 HNL759.15000 PEN
10000 HNL1518.30000 PEN