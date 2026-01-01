لمبيرة هندوراسية إلى وون كوري جنوبي

حوّل HNL إلى KRW بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
L1 HNL = 51.84 KRW

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تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

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  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من HNL إلى KRW،

يستخدم مخططنا التفاعلي من HNL إلى KRW متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من HNL إلى KRW اليوم

HNLKRW
1 HNL52 KRW
5 HNL259 KRW
10 HNL518 KRW
20 HNL1,037 KRW
50 HNL2,592 KRW
100 HNL5,184 KRW
250 HNL12,959 KRW
500 HNL25,918 KRW
1000 HNL51,836 KRW
2000 HNL103,671 KRW
5000 HNL259,178 KRW
10000 HNL518,356 KRW
KRWHNL
1000 KRW19.29 HNL
2000 KRW38.58 HNL
5000 KRW96.46 HNL
10000 KRW192.92 HNL
20000 KRW385.84 HNL
30000 KRW578.75 HNL
40000 KRW771.67 HNL
50000 KRW964.59 HNL
60000 KRW1,157.51 HNL
45000000 KRW868,131.00 HNL
75000000 KRW1,446,885 HNL
78000000 KRW1,504,760.40 HNL
100000000 KRW1,929,180.00 HNL
330000000 KRW6,366,294 HNL
500000000 KRW9,645,900 HNL
1800000000 KRW34,725,240 HNL
1900000000 KRW36,654,420 HNL
10000000000 KRW192,918,000 HNL
15200000000 KRW293,235,360 HNL
36100000000 KRW696,433,980 HNL
45600000000 KRW879,706,080.00 HNL

الأسئلة الشائعة