لمبيرة هندوراسية إلى دولار كندي

تحويل HNL إلى CAD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hnl
٥٤٫٧٦ cad

1.00000 HNL = 0.05476 CAD

متوسط سعر صرف السوق عند 13:37 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

HNL إلى CAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HNL → 0 CAD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.065688.58931.438081.661880.963918.3309
1GBP1.152811.22845102.1281.657851.915861.1111921.1323
1USD0.938450.814034183.13561.349551.559580.904617.2024
1INR0.0112880.009791640.012028510.01623310.01875940.0108810.20692

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لمبيرة هندوراسية إلى دولار كندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HNL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HNL الحالي إلى CAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for لومبيرا هندوراس

HNL إلى USD

HNL إلى EUR

HNL إلى GBP

HNL إلى INR

HNL إلى JPY

HNL إلى RUB

HNL إلى AUD

HNL إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / دولار كندي
1 HNL0.05476 CAD
5 HNL0.27378 CAD
10 HNL0.54755 CAD
20 HNL1.09510 CAD
50 HNL2.73775 CAD
100 HNL5.47551 CAD
250 HNL13.68877 CAD
500 HNL27.37755 CAD
1000 HNL54.75510 CAD
2000 HNL109.51020 CAD
5000 HNL273.77550 CAD
10000 HNL547.55100 CAD
معدلات التحويل دولار كندي / لامبيرا هندوراسي
1 CAD18.26310 HNL
5 CAD91.31550 HNL
10 CAD182.63100 HNL
20 CAD365.26200 HNL
50 CAD913.15500 HNL
100 CAD1826.31000 HNL
250 CAD4565.77500 HNL
500 CAD9131.55000 HNL
1000 CAD18263.10000 HNL
2000 CAD36526.20000 HNL
5000 CAD91315.50000 HNL
10000 CAD182631.00000 HNL